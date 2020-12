F1, Sebastian Vettel: “Tínhamos a ambição de ser campeões e falhamos”

De forma honesta e sem subterfúgios, Sebastian Vettel considerou a sua passagem pela Ferrari como um fracasso.

O alemão queria vencer um título pela Scuderia e esteve muito próximo de o conseguir em algumas épocas, mas no final nunca o conseguiu, o que o levou a fazer esta drástica avaliação do seu tempo em Maranello:

“Tínhamos a ambição e o objetivo de ganhar o campeonato e não o fizemos. Penso que é apenas uma reflexão honesta. Não creio que dizer isto em voz alta mude alguma coisa. Enfrentámos uma equipa muito forte, mas o nosso objetivo era sermos mais fortes do que eles e, nesse aspeto, falhámos. Há razões para isso, tivemos boas corridas, más corridas, por vezes estavam perto, por vezes estavam longe. Há muitas razões para isso, mas no panorama geral… não acho que seja injusto, é apenas a verdade, e não há nada de errado dizê-lo em voz alta”.

Vettel também falou do erro em Hockenheim que o colocou fora da rota pelo título em 2018:

“O erro foi pequeno, com grande repercussão e uma enorme penalização. Havia definitivamente mais coisas a acontecer. Na época 2018 tivemos a morte do [presidente da Ferrari] Sr. Sergio Marchionne, a mudança da liderança do Maurizio [Arrivabene] para o Mattia [Binotto], por isso talvez a época ’18 tenha sido decisiva para muitas coisas, mas não sei se realmente se pode resumir só a isso”.

“Em 2016 vimos a saída James [Allison] por causa de problemas pessoais na altura. Olhando para trás, havia muitas coisas que deveríamos ter feito e que poderíamos ter feito melhor. Tudo aconteceu por uma razão, por isso o principal do meu lado é ter a certeza de que aprendi com isso.

“Penso que cresci a partir disso. No geral, sinto-me muito mais confortável e num lugar melhor agora do que há alguns anos, mas certamente na altura nem sempre foi fácil “.