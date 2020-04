F1: “Sebastian Vettel tinha muito de Michael Schumacher”

Não é segredo que Sebastian Vettel tinha como ídolo Michael Schumacher. Mas essa admiração talvez tenha trazido frutos para o tetra campeão.

Embora fora de pista pareça ser alguém acessível e bem disposta, Vettel não dispensa uma abordagem bem germânica ao trabalho, tal como fazia Schumacher, que talvez tenha sido inspiração também nestes pormenores. A dedicação e o profissionalismo têm pautado a carreira do #5, algo relembrado por Mario Theissen, ex- chefe da BMW, casa que abriu as portas da F1 a Vettel:

“Ainda jovem, ele era extremamente maduro. Ele estava claramente à frente dos outros em termos de profissionalismo e foco ”, disse Theissen ao podcast Starting Grid. “Ele preparou-se, praticou outros desportos e seu programa de condicionamento físico também estava acima de todos os outros. Ele não estava interessado em mais nada, ele colocou alma e coração no seu objetivo e isso foi absolutamente impressionante. “

Ele acrescentou: “Não estou mais perto dele agora do que costumava estar.

“Mas o caráter de uma pessoa não muda. Tenho certeza de que o profissionalismo também não mudou. Ele tem muito do que vi numa geração antes, em Michael Schumacher.”

Theissen também revelou que Vettel acordava muito cedo antes do início das corridas nas categorias de iniciação e nos testes, sempre com um caderno com ele. “Era para que da próxima vez que ele fosse para a pista, ele soubesse exatamente o que precisava fazer”, disse Theissen.