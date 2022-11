F1: Sebastian Vettel teve conversações com a Mercedes sobre um possível ingresso na equipa | AutoSport

Sebastian Vettel na Mercedes? Não esteve perto de acontecer, mas existiram algumas discussões sobre o tema no passado. Quem o admitiu foi o próprio Vettel, numa recente entrevista.

O piloto alemão, que este fim de semana se despede da F1, reconheceu que existiram algumas conversas com Niki Lauda, na altura presidente não executivo da Mercedes, sobre uma possível mudança para os Flechas de Prata:

“Falei com o Niki” disse ele ao podcast Beyond the Grid. “Mas para ser honesto, eu estava a meio do período na Ferrari e a minha entrada teria sido muito falada porque Lewis era o número um e não tenho a certeza se eles teriam gostado de nos ter a ambos na equipa. Também não tive grande interesse na altura porque estava tão empenhado na Ferrari e esse era o meu sonho, fazer com que aquela coisa funcionasse. Então falamos um com o outro, mas não foi realmente sério”.

“Penso que teria sido um grande desafio e eu teria gostado disso. Não estava destinado a acontecer. Na altura, o meu objetivo era ganhar com a Ferrari. Esse era o meu objetivo. Eu não queria mudar de equipa e ganhar com a Mercedes. Além de ganhar, o que eu realmente adoro, ganhar com a Ferrari era o grande objetivo. Mas teria gostado de correr com Lewis, damo-nos muito bem”.