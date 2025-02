F1: Sebastian Vettel terá tentado lugar na Audi

Sebastian Vettel, que se retirou da F1 no final de 2022, está alegadamente a tentar regressar. O tetracampeão, que conquistou os seus títulos com a Red Bull antes de passagens pela Ferrari e Aston Martin, manifestou interesse em retornar, acreditando que ainda está apto para o desporto.

De acordo com o F1 Insider, Vettel tentou assegurar um lugar na Audi para 2024, mas tanto o antigo patrão Andreas Seidl como o atual Mattia Binotto não estavam interessados. Em vez disso, a Audi optou por Nico Hülkenberg e o campeão de F2 Gabriel Bortoleto como seus pilotos para a próxima temporada.

Sebastian Vettel iniciou a sua carreira na F1 em 2007 com a BMW Sauber e logo se transferiu para a Toro Rosso, onde conquistou a sua primeira vitória no GP da Itália de 2008. Em 2009, foi promovido à Red Bull, onde viveu o seu auge, conquistando quatro títulos consecutivos entre 2010 e 2013 e quebrando diversos recordes.

Em 2015, Vettel juntou-se à Ferrari na tentativa de seguir os passos do seu ídolo, Michael Schumacher, mas não conseguiu vencer um título com a equipa. Após passar pela Aston Martin (2021-2022), ele aposentou-se ao final da temporada de 2022 com 53 vitórias e 57 pole positions.

Sebastian Vettel está há dois anos afastado da competição. Tem sido fortemente associado às corridas de resistência. O regresso à F1 nesta fase, depois de dois anos de ausência e com tantos pilotos jovens à espreita, afigura-se difícil. A não ser que a Cadillac queria contar com a experiência de um tetracampeão do mundo para lançar o seu projeto.