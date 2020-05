F1: Sebastian Vettel terá forçado a Ferrari a confirmar a saída

O caso da saída de Sebastian Vettel começa a ganhar contornos cada vez mais estranhos. O alemão terá forçado a Ferrari a anunciar a sua saída.

Analisando o comunicado lançado pela Ferrari com o anúncio da saída de Vettel é possível descortinar algum desconforto por parte do alemão. “Para obter os melhores resultados possíveis neste desporto, é vital que todas as partes trabalhem em perfeita harmonia. A equipa e eu percebemos que não há mais um comum desejo de permanecer juntos até o final desta temporada“

São palavras fortes que mostram algum mal estar na equipa. Vettel não terá gostado de ver a sua posição na equipa ficar tão fragilizada depois da ascenção de Charles Leclerc, que passou a ser a prioridade da equipa.

“O alemão acredita que a política interna dos italianos passou a estar contra ele ”, escreveu o jornalista da F1 Ralf Bach no Auto Bild.”O alemão quebrou vários acordos com Leclerc em 2019 e o monegasco é considerado o homem da Ferrari no futuro e conta com o apoio incondicional da equipa”.

“Eles não acreditavam mais em Sebastian”, disse uma fonte italiana próxima, citada pelo Daily Mail. “Entende-se que nem chegaram a discutir dinheiro antes de serem canceladas. Vettel divulgou as notícias nos média alemães na noite de segunda-feira, o que forçou a Ferrari a emitir confirmação oficial na manhã de terça-feira”.

Na verdade os média germânicos anunciaram o corte nas negociações já noite dentro, o que é extremamente invulgar, tratando-se de negociações de contratos com a Ferrari. Resta saber, a confirmar-se, porque Vettel forçou a Ferrari a anunciar a sua saída. Ganharia alguma vantagem a nivel negocial com outras equipas? É difícil entender o motivo, para já.

O ambiente terá ficado algo crispado entre Vettel e a Ferrari e algumas fontes chegaram a adiantar que o alemão seria substituído já por Antonio Giovinazzi, independentemente do escolhido para 2021. No entanto esse cenário parece algo improvável. A história começa a ganhar alguns contornos diferentes de uma separação 100% amigável. O ritmo a que tudo está a acontecer é também estranho. Ainda não fizemos uma corridas e as equipas já estão a escolher pilotos. A Ferrari tem um dos lugares mais apetecíveis do grid e podia dar-se ao luxo de esperar para ver e avaliar melhor as opções. Esta pressa em fechar contrato é difícil de entender para já. Resta saber se os rumores tem fundamento ou não passam de devaneios da Silly Season.