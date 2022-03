F1, Sebastian Vettel sobre Max Verstappen: Começar a época como campeão “é um estímulo” | AutoSport

O número 1 está de volta à grelha da Fórmula 1 depois de Max Verstappen ter optado pelo número reservado ao campeão do mundo em vez do seu tradicional número 33. Desde a época 2014 que o 1 não era visto num monolugar de Fórmula 1, já que o último piloto a usá-lo foi Sebastian Vettel depois de ter vencido o seu último título no ano anterior.

Para o último piloto a usar o 1, começar uma temporada com este número não traz mais pressão, que é como quem diz, ser campeão não aumenta a responsabilidade.

“Penso que é um estímulo, que de certa forma, tira muito peso de cima dos ombros. É uma sensação fantástica começar a temporada como campeão mundial”, explicou o piloto alemão da Aston Martin em declarações ao F1.com. “Ter o número um no carro, isso é um privilégio. Penso que todos nós gostaríamos de estar nessa posição. Só pode ser um de nós, e sim, eu não o vi como um fardo. Se foi alguma coisa, foi um estímulo. Penso que provavelmente sentirá o mesmo”.

Fernando Alonso, o outro piloto do atual pelotão que também usou o número 1 no início da época, afirma que começar uma época como campeão até retira “pressão, porque já se realizou um dos sonhos”.

As palavras do piloto espanhol vão de encontro ao que Verstappen disse recentemente em entrevista. “Quero ganhar, mas a pressa, quase desespero, de ganhar já não existe. Isso não significa que esteja menos motivado. Nesse aspeto, ainda estou ao mesmo nível. Talvez esteja mais motivado porque o quero fazer novamente”, disse Verstappen em conversa com o jornal holandês De Telegraaf.