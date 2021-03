F1, Sebastian Vettel, sobre a instabilidade do Ferrari: “Acho que não sou mais vulnerável do que os outros…”

A questão da instabilidade do eixo traseiro do Ferrari que afetou mais Sebastian Vettel na Ferrari voltou a ser falada. O tema foi abordado na apresentação da Aston Martin.

Questionado se espera ter um carro mais adaptado ao seu estilo de condução, com uma traseira mais estável, o alemão defendeu-se afirmando que isso não era problema:

“Se olharmos para os carros que eu tive quando estava na Red Bull, ou no início na Ferrari, penso que sempre houve alturas em que a traseira foi nervosa, e não houve problema. Por isso, acho que não sou mais vulnerável do que os outros a este respeito. Se há alguma coisa que realmente não me agrada é a subviragem. Porque pelo menos com a sobreviragem, pode-se fazer muitas coisas. Com a subviragem também há algumas técnicas de condução, mas estamos mais limitados. Portanto, na verdade, prefiro quando o carro está um pouco mais solto, isso ajuda-o na rotação nas curvas. Obviamente, se isso for em demasia, então perde-se muito tempo. E depois ninguém gosta disso porque é lento”.