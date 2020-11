F1, Sebastian Vettel: “Seria bom se a F1 não fosse tão perfeita…”

Sebastian Vettel alcançou o seu melhor resultado da época no fim de semana da Turquia, quando conseguiu terminar na terceira posição, o primeiro pódio do alemão em 20202.

Apesar disso, em entrevista ao Zeit, Vettel explicou que “as condições fizeram com que o piloto fizesse diferença”, algo que Vettel considera que já não existe tanto na competição.

“Seria bom se a Fórmula 1 nem sempre fosse perfeita. Hoje em dia cada centímetro é gravado, as linhas que fazemos também e depois comparas tudo com os dados de GPS”, afirmou Vettel.

“Talvez com mais influência do fator humano as coisa pudessem ser mais interessantes”, finalizou o piloto alemão da Ferrari.