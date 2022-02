F1: Sebastian Vettel será o primeiro em pista pela Aston Martin, em Barcelona | AutoSport

Depois de ter sido Lance Stroll a ser o primeiro a levar o novo AMR22 para a pista, no Shakedown em Silverstone, será Sebastian Vettel a iniciar os trabalhos em Barcelona. O piloto alemão fará a manhã de quarta feira, com Lance Stroll a regressar aos comandos do novo monolugar nessa tarde. Na quarta-feira será Stroll a começar o dia e Vettel a fazer a sessão da tarde e na sexta feira o alemão volta a testar durante a manhã, com Stroll a fechar os trabalhos da primeira semana.