F1, Sebastian Vettel: “Se chegarmos ao ponto de bater a Mercedes, vamos poder fazê-lo…”

Sebastian Vettel deve ter neste momento bem mais do que se preocupar, do que ligar a rumores que o colocam na calha para substituir Lewis Hamilton caso este saia da Mercedes no final deste ano. O alemão teve um teste problemático e já se diz que não se entende com a direção do que Helmut Marko diz ser o “o segundo Mercedes”: “O segundo Mercedes, o Aston Martin, teve problemas de transmissão semelhantes aos da equipa de Brackley”, disse Marko, citado pelo motorsport-magazin.com. Não perde uma hipótese de dar uma ‘bicada’, Helmut Marko.

Já Vettel, naturalmente, nega: “Não sei quais são os planos de Hamilton exceto que ele assinou apenas por um ano, mas também sei que a minha casa agora é Aston Martin, onde há muito trabalho a fazer. O que sei é que se uma equipa cliente se mostrar capaz de ganhar, a equipa mãe continuará a fornecer material de primeira qualidade. Se chegarmos ao ponto de bater a Mercedes com os mesmos motores, ser-nos-á permitido fazê-lo”, disse Vettel.