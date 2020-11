F1, Sebastian Vettel: “Revejo-me muito no Charles Leclerc”

Sebastian Vettel deixou uma palavra de reconforto a Charles Leclerc no final da corrida na Turquia.

O piloto alemão minimizou o erro do seu colega de equipa, que lhe abriu as portas do pódio.Vettel, que deixará a Ferrari no final da temporada, disse que tem certeza de que Leclerc aumentará o número de pódios nos próximos anos, tornando o incidente na Turquia irrelevante.

“Olhando para trás, muitos, muitos anos atrás, acho que me revejo no Charles também”, disse Vettel. “Ele é muito mais jovem, muito rápido. Ainda não tive a oportunidade de falar com ele, mas vou-lhe dizer mais tarde que estar no pódio ou não na verdade é um pouco irrelevante para ele. Ele tem tantos anos pela frente e irá conquistar muitos pódio, tenho certeza. É certo que ele está com raiva, ele cometeu um erro e perdeu o pódio, mas como eu disse, no quadro geral provavelmente será irrelevante para ele.”