F1: Sebastian Vettel regressou ao volante em Nurburgring | AutoSport

Sebastian Vettel está “reformado” há pouco tempo, mas o apelo dos monolugares é ainda grande. O tetracampeão alemão já tinha estado no Festival de Goodwood ao volante do McLaren MP4/8 e este fim de semana fez as delícias dos fãs em Nurburgring.

Embora a última corrida de F1 dos tempos modernos tenha tido lugar em 2020, a memória dos fãs alemães ainda guarda a imagem do alemão Vettel a celebrar a 30ª das suas 53 vitórias em Grandes Prémios com a Red Bull Racing em 2013, no Grande Prémio de Eifel.

Vettel, que mais uma vez se sentou no cockpit do seu carro de corrida RB7, vencedor do campeonato, disse: “Sinto-me como se estivesse numa cápsula do tempo – muitas memórias surgiram assim que entrei no carro. Vai ser muito divertido ir para a grande pista e fazê-lo de uma forma que me satisfaça. De alguma forma, tudo se encaixa aqui hoje – incluindo o facto de estarmos agora a utilizar o carro com combustível neutro em termos de CO2. O desporto automóvel é a minha grande paixão e quero manter o desporto vivo. Os combustíveis podem ser produzidos sinteticamente e servir como combustível de substituição. É importante que todos tomemos consciência de que temos de fazer alguma coisa. E o melhor de tudo é que não se sente qualquer diferença no carro, é igualmente divertido conduzi-lo com combustível sintético”.

Ao lado de Vettel durante o evento estiveram o atual piloto da AlphaTauri, Yuki Tsunoda, num Honda NSX GT3 Evo, os antigos pilotos de F1 David Coulthard, Gerhard Berger, Ralf Schumacher e Jos Verstappen no Ford SuperVan 4.2, Mathias Lauda a conduzir o carro de Fórmula 1 do seu falecido pai Niki Lauda e muitos outros.

Vettel estava visivelmente satisfeito no final:

“Senti que devia ter voltado à grelha para o início da corrida, por isso foi muito bom”, disse Vettel. “Obviamente, o som é muito diferente nestes carros. Parte da equipa estava lá quando fizemos a corrida e o mega ano. O banco ainda se encaixa, os pedais estão certos, e tudo isso junto traz de volta muitas lembranças.”

Fotos: Gruppe C GmbH / Red Bull Content Pool