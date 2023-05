F1: Sebastian Vettel regressa a Goodwood com alguns carros da sua coleção | AutoSport

Sebastian Vettel fará um pequeno interregno na sua reforma de piloto de Fórmula 1 e vai regressar ao traçado do ‘Goodwood Festival of Speed’ para conduzir alguns dos monolugares da sua coleção privada como forma de celebrar a sua carreira e promover o futuro sustentável do desporto motorizado.

Entre os dias 13 e 17 de julho tem lugar o evento anual na propriedade do Duque de Richmond e que atrai sempre muito público, marcas automóveis e equipas. Este ano, além de muitas outras atrações, Vettel vai conduzir “vários automóveis da sua própria coleção, incluindo o Williams FW14B de Nigel Mansell, vencedor do campeonato, e o McLaren MP4/8 de Ayrton Senna, de 1993”, confirmou a organização.

Antes da sua segunda visita de Vettel ao ‘Festival of Speed’, o alemão afirma que “é ótimo voltar a Goodwood depois de todos estes anos. Mal posso esperar para me sentar ao volante de alguns dos meus carros mais memoráveis, que irão funcionar com combustível sustentável durante o fim de semana. Sou um apaixonado e é importante para mim que continuemos a desfrutar da condução de carros icónicos hoje e no futuro, mas que o façamos de uma forma responsável”.