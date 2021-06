F1, Sebastian Vettel: “Red Bull não era opção” | AutoSport

Sebastian Vettel mudou-se da Ferrari para a Aston Martin, um projeto diferente de tudo o que já fez até agora. Apesar de Helmut Marko ter deixado no ar que as portas da Red Bull poderiam ter-se aberto, o alemão admitiu que a Red Bull não era opção.

Vettel soube bem cedo no ano passado que teria de procurar um novo destino. Na altura havia algumas vagas interessantes, mas a sua escolha acabou por recair na Aston Martin. Na altura, a Red Bull tinha Alex Albon ainda a tentar provar o seu valor e talvez por isso Vettel nunca tenha olhado para a Red Bull como uma hipótese válida:

“Não lamento [não voltar à Red Bull] e não penso que era uma opção. Obviamente, decidi ir numa nova direção e juntar-me a uma nova equipa com Aston Martin numa nova viagem e estou muito feliz com isso.”

“E com toda a honestidade, e isto quero mesmo dizer do fundo do coração, estou muito feliz pelo Checo [Perez] ter conseguido um ótimo lugar porque ele merece. Ele mostrou-o não só com uma vitória, mas mostrou-o nos últimos 10 anos que esteve na Fórmula 1, e que merece estar num grande carro”.

“Estou feliz por a Red Bull ter um grande carro por duas razões: uma, obviamente que conheço uma grande parte da equipa, mas obviamente pelo Checo que ele consegue sentir o que é ir para uma corrida e saber que se tem um carro com o qual pode lutar pela vitória”, explicou Vettel.