F1, Sebastian Vettel: “Quero entender tudo antes de pilotar em 2021”

No final da temporada Sebastian Vettel vai deixar a Ferrari, onde ingressou em 2015. Após seis temporadas de vermelho, o alemão vai pilotar pela Aston Martin em 2021 (Racing Point será renomeada Aston Martin na próxima temporada).

Depois do Grande Prémio Emilia Romagna, Vettel abordou a sua saída e diz que para o próximo ano “vou atirar-me para o novo projeto e tentar entender tudo antes de pilotar”.

“Penso que com os carros a serem semelhantes no próximo ano, será um grande desafio estar a par de tudo. Não acho que exista algo em particular, mas quero conhecer toda a equipa e o ritmo em que trabalham para poder contribuir para melhorar as coisas”, afirmou Vettel ao f1.com.

Apesar de nenhum título conquistado, Vettel deixa a equipa italiana com 14 vitórias. Sobre o seu tempo de vermelho, o alemão afirmou: “Isto é como uma relação. Vou sentir falta das pessoas, do espírito e da ideia da Ferrari. Sou um adepto desde pequeno, inspirado pelo Michael Schumacher”.

“Quando se faz parte dela [Ferrari], conheces as pessoas, estás nos bastidores. A boa notícia é que para o ano os vejo regularmente, mesmo que de forma diferente”, finalizou Vettel.