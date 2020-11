F1: Sebastian Vettel queria competir no DTM, mas novo calendário não permite

Sebastian Vettel tinha como objetivo competir no DTM em 2021, mas o calendário com 23 corridas não permite que o desejo do alemão se concretize.

Vettel está com vontade de experimentar novas sensações e conversou com Gerhard Berger sobre a possibilidade de competir no campeonato alemão.

“Falamos sobre o facto de que, no passado, os pilotos faziam muitas coisas fora da Fórmula 1, mas isso foi há muito, muito tempo, não acho que nos possamos dar a esse luxo. Seria bom guiar carros diferentes e enfrentar desafios diferentes, mas com um calendário de 23 corridas numa única temporada também é uma tarefa bastante difícil porque já cobre metade dos fins de semana do ano.”

Apesar da impossibilidade de fazer o campeonato todo, o DTM quererá certamente aproveitar o interesse do piloto e talvez apostar num convite como wildcard. Este interesse poderá fazer que a Aston Martin, que tem maquinaria GT3, se possa interessar também pelo campeonato, nos novos moldes.