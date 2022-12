F1, Sebastian Vettel: “Quando olhava para o Leclerc, via o meu eu mais novo” | AutoSport

A carreira de Sebastian Vettel fica marcada pela sua passagem pela Ferrari, onde não conseguiu atingir o objetivo a que tinha proposto… ser campeão. Mas o seu tempo na Scuderia trouxe-lhe muito ensinamentos, tal como a convivência com Charles Leclerc.

Numa entrevista ao podcast Beyond The Grid, Vettel fez o balanço da sua passagem pela Ferrari, em especial dos seus últimos anos na equipa italiana, já com Charles Leclerc ao seu lado. Vettel admitiu que a Ferrari esteve perto do título, mas não o conseguiu nas épocas 2017 e 2018 e falou também da convivência com Charles Leclerc, o jovem que entrou para a equipa em 2019:

Em 2017, tínhamos um grande carro, e ficámos aquém das expectativas. Em 2018, tínhamos um grande carro, e no final, ficámos também aquém das expectativas. Nos dois anos, não mantivemos o ritmo de desenvolvimento e caímos para trás, por isso fomos derrotados. 2019 foi um ano um pouco estranho, porque o início da época não senti o mesmo das outras épocas e não pensava, ‘Muito bem, aqui vamos nós outra vez’. Então começas a pensar sobre qual poderia ter sido realmente o problema nos últimos dois anos, e talvez tenha havido demasiada racionalização. Ao mesmo tempo, o Charles entrou”.

“O meu objetivo não era apenas ganhar uma corrida, eu já o tinha feito”, disse o alemão. “O meu objetivo era ganhar o campeonato e idealmente ganhar o campeonato da forma como eu queria ganhar, com muitas, muitas vitórias. Talvez me tenha perdido um pouco nesse processo, e talvez as minhas corridas aqui e ali não tenham sido as melhores. Mas mesmo assim, direi que as lições que tive – e diria que algumas das corridas foram bastante boas – foram mais importantes. Depois, chegando ao ano 2020, obviamente, com a pandemia, estava a criar espaço para que aquela voz dentro de mim também crescesse. Interessante, mas eu chamava-lhe simplesmente vida, e penso que todos nós passamos por isso de uma forma ou de outra. Eu não sou exceção, não sou nada de especial”.

“Leclerc estava num tempo muito diferente na sua carreira e na sua vida. E foi engraçado, porque o observei e demo-nos muito bem, penso eu. Gostei muito do tempo que passámos juntos. Ele ensinou-me algumas coisas, não necessariamente sobre pilotagem, mas foi um pouco como se eu estivesse a olhar para o meu eu mais novo, e demorei um pouco de tempo a compreender isso”.