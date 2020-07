F1: Sebastian Vettel poderá estar a caminho da Racing Point

É o mais recente rumor a ser referido no mundo da F1. A Racing Point tem provavelmente o único lugar verdadeiramente apetecível para Sebastian Vettel e já se fala num possível entendimento.

A Ferrari “despachou”Vettel, não fazendo qualquer proposta de contrato, ao contrário do que tinha sido anteriormente dito. Um sinal claro de que Vettel era carta fora do baralho italiano. McLaren e Renault já trataram de contratar pilotos para 2021 e na Mercedes, Valtteri Bottas já renovou e a renovação de Lewis Hamilton deverá ser apenas uma formalidade e a Red Bull está focada em Max Verstappen e não pretende Vettel na sua equipa. Assim, se Vettel quiser ficar na F1 restam alguns lugares, mas poucos são tão apelativos como o da Racing Point.

A equipa com base em Silverstone irá em 2021 mudar de cores e passar a ser chamada de Aston Martin, transformando-se oficialmente numa equipa de fábrica. Um prémio merecido para esta equipa que passou por tanto nos últimos tempos, mostrando sempre excelente trabalho, apesar das limitações. A entrada de Lawrence Stroll na equipa e na Aston Martin permitiram um cenário impensável há alguns meses que é do da Racing Point, que era uma equipa falida em 2018, passar a ser estrutura de fábrica. E o projeto está a ser feito de forma a que a equipa comece a incomodar o topo da hierarquia, algo que começa já a fazer este ano, apesar das críticas ao modelo implementado (uma cópia do Mercedes W10).

Assim, Vettel poderia ter um projeto que lhe permitisse rondar o topo, sem pressão, onde a sua experiência traria grandes benefícios para a Aston Martin.

Otmar Szafnauer tem afirmado que confia na dupla de pilotos atual e que a porta para Vettel apesar de estar aberta, não está completamente aberta, mas as chefias podem ter outras ideias. Vettel traria experiência e visibilidade ao projeto.

No entanto, Gerhard Berger afirmou que Lawrence Stroll deixará cair Sergio Perez para contratar um campeão comprovado da Aston Martin:

“Posso imaginar que Sebastian apareça na Racing Point”, disse Berger à Servus TV. “Que eu saiba, Perez tem um chamado contrato flexível, que pode ser rescindido com relativa facilidade.”

Isso é algo que o chefe da equipe da Red Bull, Christian Horner, mencionou nos seus comentários sobre o assunto.

“Não acho que Lance fique parado”, disse Horner. “É claro que nunca sabe o que há nos contratos entre equipas e pilotos. Tenho certeza de que talvez eles tenham opções ou pontos de interrupção, mas isso não é da nossa conta”.

Enquanto isso, a Bild da Alemanha diz que Vettel já iniciou negociações com a Racing Point e que um acordo poderá ser anunciado nas próximas semanas.

Assim, a confirmar-se este rumor, Vettel poderá equipa de verde em 2021 e Pérez poderá ficar sem lugar na Racing Point, o que seria uma tremenda injustiça. Equipas como a Haas, Alfa Romeo e a Williams tentarão tudo para convencer o mexicano, mas a qualidade de Pérez pedia outros voos, e o projeto Aston Martin parecia feito à media. Veremos o que os próximos dias trazem.