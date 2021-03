F1, Sebastian Vettel: “Os carros mudaram muito”

Depois duma época muito má na Ferrari, em que nada o deve ter ajudado o facto da equipa o ter ‘despedido’ bem cedo no ano, Vettel mudou de ares e rumou a uma equipa que já mostrou ser capaz de vencer, nas condições certas.

Na Aston Martin, Vettel terá uma grande oportunidade para mostrar que continua a ser o mesmo piloto que foi Campeão do Mundo quatro vezes, e dele espera-se que lidere a equipa na luta pelo ‘título’, de melhor das outras. Vencer não será fácil, mas pódios deverão estar ao seu alcance em 2021. Os testes não lhe correram bem.

Vettel passa por uma das piores fases da sua carreira. Depois dos quatro títulos na Red Bull, onde nada nem ninguém pareciam poder afetar o alemão, veio a era híbrida e o sucesso de Vettel não foi o mesmo. Ficou a perder com Daniel Ricciardo na Red Bull e com Charles Leclerc na Ferrari. Muitos dizem que apenas foi campeão por causa do carro (apesar de Mark Webber ter tido o mesmo carro e não ter conseguido o mesmo sucesso). Muitos duvidam do valor de Vettel, mas a sua inteligência dentro de pista, especialmente na liderança das provas têm de ser realçadas e a sua postura fora de pista é uma grande ajuda para o espetáculo. Será Vettel capaz de regressar aos bons velhos tempos?

“Apesar de tudo o teste foi produtivo”, disse Vettel após os três dias no Bahrein, “fiz muitas voltas e conheci melhor o carro, por isso foi muito útil e gostei muito. Ajudou-me imenso. Infelizmente não conseguimos fazer tudo o que planeámos, mas mesmo assim, a primeira corrida será para todos com uma quantidade limitada de testes. Todos terão de aprender sobre os seus carros e estes pneus em particular”, explicou ele.

“Experimentei muitas coisas; algumas coisas funcionam, outras não, algumas coisas requerem a mudança de hábito. Estive no mesmo carro seis anos”, disse ele. “Isso faz parte do jogo e também é emocionante, por isso muitas coisas novas para eu aprender… ver como as pessoas trabalham, a abordagem, a compreensão da afinação”, explicou o tetracampeão.

“Os carros mudaram muito – mesmo que pareçam pequenas mudanças – fazem uma grande diferença nos carros. Acho que as primeiras corridas serão importantes para para se conseguir compreender o carro, aprender a afinação, que direção tomar, para o fazer funcionar.”