F1, Sebastian Vettel: “O principal é continuar a crescer e avançar” | AutoSport

Sebastian Vettel é a estrela da equipa e terá um papel fundamental no desenvolvimento do carro e da estrutura. O tetracampeão alemão sabe o que estar numa estrutura vencedora e num carro dominante, pelo que o seu feedback será crucial.

Falando após a revelação, Sebastian Vettel disse: “Olhem para este carro, quem não se sentiria entusiasmado com a perspetiva de correr nele? Em relação às esperanças para a época, não creio que alguém saiba realmente o que esperar. Apontar onde estaremos é impossível nesta altura, mas estamos numa subida e queremos estar melhor que o ano passado. No ano passado tivemos as nossas dificuldades e nesta época creio que deveremos ser melhores. Com tantas mudanças, esperamos que o pelotão esteja mais compacto e que nos dê mais oportunidades de lutarmos, de preferência mais na frente do que no ano passado.

“Há novas regras e, claro, todas as equipas esperam ter acertado. Tem sido um projeto incrível que vimos começar do zero e agora estar aqui ao lado do carro feito, mal posso esperar para o pilotar e sentir as sensações. Todos querem ganhar, eu incluído, e ninguém estaria na Fórmula 1 se o seu sonho não fosse ganhar. Eu não sou diferente. O principal é continuar a crescer e avançar. Este é apenas o segundo de um plano de cinco anos, por isso ainda estamos muito no início. Mas esta equipa tem grandes ambições e grandes planos, e eu estou extremamente entusiasmado por fazer parte disso. A equipa está a criar condições para evoluir ao longo da época e vejo o nosso potencial a aumentar cada vez mais. “

“A preparação foi boa, foi bom ter alguns dias de férias, mas agora estou fresco para começar de novo, começar a testar. Dentro de pouco mais de um mês estaremos na primeira corrida e sinto esse entusiasmo cada vez a crescer mais. “

Se este é um ano importante para a Aston, é igualmente importante para Vettel. O alemão foi o melhor piloto da equipa no ano passado, conseguindo um pódio e algumas boas prestações. Com 132 ultrapassagens em 2021 foi o piloto que mais manobras conseguiu concluir com sucesso o que mostra que o alemão não esteve propriamente resignado ao meio da tabela e lutou por bons resultados. Mas ainda não vimos o Vettel de outros tempos. O começo da época passada foi titubeante com alguns erros e sobressaltos, mas no final a nota foi claramente positiva. Mas esperamos um pouco mais do alemão que tem novamente a responsabilidade de ajudar a levar a equipa para a frente. E, dependendo da prestação e performance da equipa, pode ser um ano crucial para Vettel e para o seu futuro a curto prazo, ele que está na reta final da sua carreira. Um ano positivo pode motivar ainda mais o alemão, um ano como o de 2021 pode levantar algumas dúvidas quanto ao futuro.