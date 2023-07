F1, Sebastian Vettel: “o mundo está a mudar e o desporto automóvel pode ser ameaçado” | AutoSport

Em entrevista ao The Race, o tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel disse ser de opinião que os desportos motorizados poderão ser proibidos pelos governos no futuro se não introduzirem melhorias fundamentais em termos de sustentabilidade.

Presente em Goodwood, aos comandos do Williams FW14B e McLaren MP4/8 utilizando combustíveis sustentáveis, Vettel assegura que é possível divertirmo-nos de uma forma mais responsável, destacando que há ainda muita gente que não está sensibilizada para a questão.

E revela mesmo ter o receio de que a F1 corra o risco de desaparecer se não se reinventar, acrescentando que as mudanças climáticas pode fazer mudar muita coisa: “Imola foi cancelada, Goodwood teve um dia cancelado. Existe uma relação direta entre condições meteorológicas extremas e o mundo em mudança”, disse Vettel, que dá vários exemplos: Imola foi da seca extrema às inundações, a F1 em Miami esteve em risco, os incêndios florestais no Canadá, quase cancelaram a F1: “é preciso reconhecer que o mundo está a mudar e que isso tem um impacto nas nossas vidas. Os governos vão procurar coisas que possam cortar e proibir e talvez o desporto automóvel esteja ameaçado e possa ser uma delas”.