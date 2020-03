F1, Sebastian Vettel: “O meu objetivo é o mesmo”

A situação contratual de Sebastian Vettel continua indefinida com a renovação pela Ferrari em cima da mesa. Mas caso não se concretize a renovação, outras portas abrem-se para o alemão.

Apesar do interesse nos seu serviços, Vettel não tem a certeza se quer apostar num projeto numa equipa de meio de tabela, afirmando que a vontade mantém-se em vencer pela Ferrari:

“Depende da situação: quando começamos a lutar pelo top 10, é emocionante estar no top 5, mas quando passamos os últimos 10 anos no top 5 e depois passamos para o décimo quinto, o sentimento não pode ser o mesmo.”

“É desnecessário dizer que se estamos no décimo quinto depois de ter passado a vida no décimo oitavo lugar, parece que atingimos a coisa mais bonita do mundo. Eu acho que não podemos fingir sobre o passado e se ganhamos muito, acho que queremos voltar a vencer.”

“Veja o Kimi, por exemplo: ele não pode lutar por vitórias agora. Eu acho que ele gostaria de fazê-lo, se ele pudesse escolher. Mas no final, se somos movidos pela paixão, encontramos satisfação e podemos divertir-nos, correndo sozinhos. ”

“O meu objetivo é sempre o mesmo [vencer pela Ferrari], porque ainda não o atingimos”, disse ele. “A Mercedes derrotou-nos nos últimos anos, então a missão sempre permanece a mesma.

“Fizemos muitas corridas, acho que houve momentos ótimos e dias menos bons, mas como eu disse que o objetivo permanece o mesmo, vencer pela Ferrari”.

Para as equipas que pretendam os serviços do alemão, o dinheiro não é a prioridade para Vettel:

“Depende do que é realmente importante e o que nos guia na tomada de decisões. Não quero apontar o dedo a ninguém: se o dinheiro é o que te motiva, então luta por isso, há muitos homens do desporto e negócios motivados pelo dinheiro.”

Ele acrescentou: “Aqui estamos num ‘circo’ que está um pouco perdido, muito dinheiro a circular e o dinheiro tende a arruinar as pessoas. E voltemos ao que eu disse há pouco: precisamos ver onde está o nosso limite.“

“A certo ponto, o dinheiro deixa de ser a coisa mais importante, mas sempre existe o desejo de aproveitar o que fazemos.”

Vettel realçou o privilégio que é ser piloto de F1, e que quem tem esse privilégio deve aproveitar o tempo enquanto pode.

Assim, o piloto mostra-se aberto a novos desafios, mesmo que a parte financeira não sejam tão proveitosa, desde que sinta que é um projeto aliciante.