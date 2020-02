F1, Sebastian Vettel: “O carro está um pouco pior quando se trata de seguir alguém…”

Nos testes da Fórmula 1 as batalhas entre pilotos são quase inexistentes, estando estas guardadas para o Grande Prémio da Austrália, a primeira prova da temporada de 2020. Mas, Sebastian Vettel já sabe que o SF1000 vai ter mais dificuldades no ‘ar sujo’, após uma pequena batalha com Lando Norris, ontem em Barcelona.

“Acho que o carro está um pouco pior do que nos outros anos em termos de estarmos a seguir alguém e depois passá-lo. Tentamos até agora um pouco de tudo. Como é normal nos testes, nunca mostrámos tudo, ninguém mostra.”

“Sabemos que o carro está melhor nas curvas, mas com menos velocidade de ponta. Temos de encontrar alguma velocidade no topo.”