F1, Sebastian Vettel: “No passado era mais difícil” | AutoSport

As comparações com o passado e o presente são constantes, especialmente na F1, ainda para mais com uma nova era a começar. Sebastian Vettel recordou os primeiros tempos da sua carreira na F1 e comparou as dificuldades que enfrentou na altura com as atuais:

“Eu diria que quando comecei foi muito duro, mas era também o início da minha carreira. Os carros eram muito diferentes na altura. Não tínhamos o apoio aerodinâmico que temos agora, mas os carros eram muito mais leves, muito mais ágeis. Não tínhamos de cobrir toda a distância da corrida apenas com um tanque de combustível, tínhamos reabastecimento que acabava por serem vários sprints. Foi diferente”.

“Penso que na altura era mais difícil porque se podia realmente forçar o andamento”, disse ele. “Agora o intervalo entre os tempos na qualificação e os tempos na corrida… estamos quase a falar de 10 segundos. Portanto, é óbvio que se anda mais devagar, um pouco menos nas rectas e perde-se muito tempo nas curvas. Penso que isso era provavelmente mais difícil na altura, porque podíamos puxar por nós e pelo carro muito mais”.

Vettel já sabe o que é ter de se adaptar a outras filosofias e numa dessas adaptações foi muito bem sucedido, tendo-se tornado no mestre no tempo dos famosos Blown Diffuser. O alemão reconheceu que há algumas mudanças que beneficiam mais alguns pilotos em detrimento de outros.

“[Não é] definitivamente a mesma abordagem”, comentou ele sobre os novos carros. “Os carros agora são diferentes. A primeira coisa que se destaca é o peso – os carros são muito mais pesados. [Há] mais inércia, mais massa. Por conseguinte, a pilotagem tem de se adaptar”.

“Alguns carros podem estar mais a seu favor do que outros. Por vezes, podemos precisar de trabalhar mais do que outras vezes, mas provavelmente a diferença com o Blown Diffuser foi a maior em termos de adaptação. Os outros carros, tinha de conduzir e descobrir o que havia de especial neles e afiná-los. Com o blown Diffuser , foi um pouco diferente. Mas vamos ver como estes carros evoluem. Penso que estamos apenas no início do regulamento. Temos visto abordagens muito diferentes em termos de design de carros. Nos próximos anos, veremos se existe uma filosofia com a qual todos concordam e o os carros se aproximam mais”.