F1, Sebastian Vettel: “Não me arrependo de sair” | AutoSport

Será que Sebastian Vettel se arrepende de sair da F1, vendo agora a sua ex-equipa a ter sucesso, meses depois de pendurar o capacete? Aparentemente não. O alemão está feliz com a decisão que tomou e não olha com arrependimento para a decisão tomada.

“Não me arrependo”, disse citado pelo Motorsport.com ao falar num evento da Bio Bienen Apfel. “A primeira coisa, claro, é a alegria, que é mais importante do que qualquer outra coisa. Conheço muito bem a equipa dos últimos anos e estou feliz por eles estarem a ir tão bem. Que 2023 ia ser um ano melhor do que na época passada, penso que era óbvio, porque o ano passado foi bastante mau, pelo que se esperava que assim fosse. Claro, nunca se sabe o que os outros estão a fazer, mas ia ser melhor. Mas não importa o que está a acontecer agora, pensei bem e tomei a minha decisão, independentemente de como as coisas poderiam ter corrido este ano”.