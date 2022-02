F1: Sebastian Vettel não irá correr na Rússia | AutoSport

Sebastian Vettel foi o primeiro piloto a tomar uma posição sobre a situação que se vive na Ucrânia, que foi invadida pela Rússia. O piloto alemão afirmou de forma clara que, caso a F1 não cancele a corrida na Rússia, ele não participará na prova.

” Como GPDA (Associação de Pilotos de GP) não temos falado sobre este assunto, não posso falar em nome da GPDA”, disse Vettel. “Fiquei chocado com as notícias que vi esta manhã. Não sei. É horrível ver o que está a acontecer e se olharmos para o calendário, temos uma corrida marcada na Rússia. Para mim, a minha opinião é que não devo ir – não irei. Penso que é errado correr no país. Sinto muito pelas pessoas inocentes que estão a perder a vida, que estão a ser mortas por razões estúpidas e por uma liderança muito, muito estranha e louca. Tenho a certeza de que é algo de que falaremos, mas como disse a GPDA ainda não reuniu. Mas pessoalmente estou realmente chocado e triste com o que se está a passar. Vamos ver, mas penso que a minha decisão já está tomada”.