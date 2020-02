F1, Sebastian Vettel: “Não estamos à procura dos melhores tempos”

Sebastian Vettel minimizou as preocupações da Ferrari nos testes de pré-temporada no circuito de Barcelona. Depois de recuperar de uma gripe, Sebastian Vettel esteve a bordo do SF1000.

“Num primeiro olhar, a competição parece mais rápida do que nós. Mas, não estamos à procura dos melhores tempos, por enquanto. No carro consigo sentir o que está bem e o que está mal.”

“Nas curvas, demos um grande passo. Temos mais downforce e em geral está muito bom. Temos algumas coisas iguais ao ano passado, mas ainda é cedo e temos mais do que tempo para refinar as características das afinações.”

“Aqui, não mostrámos tudo. Só em Melbourne é que vamos colocar o nosso motor no máximo.”