F1, Sebastian Vettel: “Não deixamos a melhor das impressões, mas não estou preocupado”

Sebastian Vettel admitiu que a Ferrari não deixou a melhor impressão nos testes de pré-temporada realizados em Barcelona, mas que apesar disso, não está preocupado para o início da época.

A equipa italiana escolheu focar-se em perceber melhor o SF1000 e dar prioridade à fiabilidade, depois de ter problemas com o SF90 de 2019.

“Acho que podes olhar para as equipas grandes e perceber que não fizeram grande coisa. Tu aqui tentas simular um pouco de tudo e todos estamos habituados a usar todos os pneus, por isso vais rápido com os macios e mais lento com os duros, mas, a maior parte do trabalho é feito atrás da cortina e tu nem o vês.”

“Não deixamos a melhor das impressões, mas não estou preocupado. Comparado com o ano passado, o carro no setor três está melhor, mas isso vem com algumas trocas.”

“Estamos mais lentos e ainda temos trabalho a fazer nas retas, mas já o sabemos e o objetivo é colocar mais downforce no carro.”