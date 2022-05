F1, Sebastian Vettel: “Não acredito que volte a correr na Alemanha” | AutoSport

Sebastian Vettel olha para o fim da sua caminhada na F1 sem complexos. Ciente que está já na reta final, o piloto alemão vai aproveitando os últimos momentos da sua carreira na F1. No entanto, lamenta por não voltar a correr no seu país. O alemão não acredita no regresso de uma pista alemã ao calendário da F1 em tempo útil:

“Não sei se a Alemanha chegará a tempo para mim [antes de ele se reformar]”, disse Vettel. “Mas obviamente, tive o privilégio de correr na Alemanha durante muitos anos. Não sei. Se olharmos para os lugares para onde vamos, penso que a Alemanha não está preparada para pagar esse tipo de dinheiro para ter o grande prémio. Tão simples como isso. Outras regiões, outros países da Europa estão com dificuldades. Penso que Spa é um exemplo muito bom. E é uma pena o que vimos no ano passado, com a chuva a cancelar a corrida e as pessoas a não receberem o reembolso dos seus bilhetes. Mas culpar Spa é errado, porque eles já estão com dificuldades para recuperar o dinheiro que perdem em primeiro lugar. Por isso não sei, não sou o responsável do desporto. E não estou a estabelecer o plano de negócios e os objetivos. Mas é evidente que se pode ver que os lugares para onde vamos e os novos locais para onde vamos, são ótimos de explorar, mas também é dinheiro para o desporto, para desenvolverem a forma como querem desenvolver-se. É uma pena perder a Alemanha. Seria uma pena perder Spa. Seria uma pena perder Espanha, sobre a qual havia muito para falar. Se esses países já não estiverem preparados para pagar as elevadas taxas de entrada, cairão dessa lista. E isso seria uma pena. Certamente, algumas corridas que se pensa terem uma garantia, tais como Silverstone, Monza. Mas eu não sei. Veremos o que vai acontecer nos próximos anos”.