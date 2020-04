F1: Sebastian Vettel na McLaren pode ser solução

A recusa de Sebastian Vettel em assinar a proposta feita pela Ferrari poderá levar o alemão para outras paragens. Alguns comentadores alemães falam dessa possibilidade.

Sascha Ross da Sky Germany afirmou que a proposta feita pela Ferrari pode ser um “empurrão” para Vettel sair da Ferrari e que a ida para a McLaren pode fazer sentido:

“Ele recebeu uma oferta imoral da Ferrari, com uma grande queda no salário e provavelmente sem o estatuto de número 1 “, disse ele. “Talvez eles tenham feito uma oferta que ele não assinará. Então o seu lugar ficaria livre para Carlos Sainz.”

Roos sugeriu que Vettel pode mudar para a McLaren para substituir o espanhol.

“Sebastian e Andreas Seidl conhecem-se muito bem desde o tempo que passaram juntos na BMW”, disse ele. “Sebastian Vettel já não está interessado no dinheiro. Ele está interessado em ter um carro de sucesso com o estatuto que gosta na equipa. A McLaren também terá um motor Mercedes, o que não é mau. Poderia ser uma razão atraente para Vettel, em vez de ter condições menos favoráveis e ser a escolha menos popular na Ferrari. Pode ser que as condições que ele encontre na McLaren sejam melhores do que ficar na Ferrari como o número 2 atrás de Charles Leclerc”, disse Roos.