F1, Sebastian Vettel: “[Mick Schumacher] tem trabalhado muito” | AutoSport

Uma das histórias mais bonitas da Fórmula 1 dos últimos dezoito meses tem sido a amizade entre Sebastian Vettel e Mick Schumacher, com Vettel a fazer uso da sua experiência para agir como mentor do jovem da Haas. Agora que Schumacher finalmente quebrou o ‘enguiço’ e chegou aos pontos, Vettel não tem poupado elogios ao jovem alemão.

Schumacher, tal como o seu companheiro de equipa, Nikita Mazepin, não conseguiu arrecadar um único ponto em 2021 ao volante do não desenvolvido Haas VF-21.

Este ano, ao lado de Kevin Magnussen, a Haas tem um carro mais competitivo, mas, mesmo assim, Schumacher só conseguiu chegar aos pontos à ronda 10 da temporada, em Silverstone, e na ronda seguinte repetiu o feito com um impressionante sexto lugar na Áustria.

Questionado sobre o quão impressionado tinha ficado com Schumacher em 2022, Vettel respondeu: “Estou muito, muito feliz pelo Mick porque penso que ele teve talvez um início de temporada azarado e, após algumas corridas menos conseguidas, são logo feitas muitas críticas e não me parece que se justificassem”.

“Sei o esforço que está a fazer e como ele tem trabalho muito. Por isso, penso que Mick está no bom caminho. E é ótimo ver que ele teve os resultados que merecia. Por isso, estou muito, muito feliz. E espero que o carro continue a ser suficientemente forte para ele mostrar do que é capaz”.

Com o final da jornada de Vettel na F1 cada vez mais próximo, Schumacher tem apenas mais nove Grandes Prémios para competir ao lado do seu ‘mentor’, e para tentar ajudar a sua equipa a manter-se à frente da Aston Martin na classificação dos construtores.

A Haas ocupa a sétima posição com 34 pontos, ao passo que a Aston Martin se encontra no nono posto, com 20 pontos.