F1, Sebastian Vettel: “manter o ímpeto em França” | AutoSport

Depois do primeiro pódio pela Aston Martin, Sebastian Vettel não fica embriagado pelo resultada e afirmou estar focada no próximo desafio do piloto e da equipa, o GP de França.

“Penso que vamos entrar nesta corrida em alta depois do sucesso de Baku. Houve tempo para celebrar, mas agora estou totalmente concentrado em manter este ímpeto em França. Trouxemos para casa uma boa pontuação no Mónaco e no Azerbaijão, e precisamos de manter a forma consistente no que se está a provar ser uma batalha extremamente próxima no meio do pelotão deste ano”.