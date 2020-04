F1, Sebastian Vettel: ” Mais importante a Ferrari vencer que eu levar a melhor sobre o Charles”

Sebastian Vettel continua a colocar os interesses da equipa em primeiro lugar. O piloto alemão referiu que a luta interna com Charles Leclerc não interessa.

Vettel reforçou que o grande objetivo é colocar a Ferrari a vencer e que tudo o resto é secundário:

“Não é importante se eu tenho cinco pontos a mais ou menos [em comparação com Leclerc]”, disse Vettel em uma entrevista ao Motorsport.com. “O importante é que estamos a caminhar na direção certa como equipa. Obviamente, o ano passado foi um passo atrás, porque não éramos tão fortes quanto nos anos anteriores. Há razões para isso. Temos de as entender e ter certeza que foram eliminadas para progredir novamente.

“Então, cinco pontos para cima ou para baixo… com certeza que no momento importo-me com isso, mas o nosso objetivo é aqui é garantir que a Ferrari volte ao topo”.