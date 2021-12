F1: Sebastian Vettel mais feliz na Aston Martin | AutoSport

Depois dos altos e baixos da sua passagem pela Ferrari, Sebastian Vettel sente-se agora mais feliz na Aston Martin, um capitulo diferente na sua carreira. Vettel fez o balanço do ano e admitiu estar contente com a sua mudança.

Não foi um ano fácil, com a equipa a sentir as dificuldades de adaptação as regulamentos usados deste ano o que prejudicou a performance da equipa:

“Globalmente tivemos um ano difícil com o novo regulamento e a modificação do fundo plano. Não tínhamos um ângulo de ataque tão acentuado na retaguarda como o Red Bull, por exemplo. A Mercedes também sofreu com isso. O nosso carro não foi assim tão eficiente. Isso é um ponto fraco. Infelizmente, tivemos demasiado arrasto omm demasiada frequência”.

“Não posso dizer agora que queremos ser a equipa mais rápida e tornarmo-nos campeões do mundo. Mas se falar com todas as equipas, a maioria delas espera e acredita que estarão mesmo à frente. Temos de manter os pés no chão e permanecer realistas”. Tem chegado muita gente nova à equipa. Há uma grande atmosfera de otimismo. Gosto disso. As coisas novas sempre me motivaram. Estou mais feliz agora do que estava antes. Mas não me arrependo do meu tempo na Ferrari. Mesmo que os sucessos planeados não acontecessem lá. Afinal de contas, queríamos ser campeões mundiais.”