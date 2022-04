F1: Sebastian Vettel já pensa no seu próximo desafio | AutoSport

Sebastian Vettel está na reta final da sua carreira e já admitiu estar a pensar no seu próximo desafio. Sem saber ainda se vai ficar na F1 por mais tempo ou se vai sair no final desta época, Vettel reconheceu que já pondera o que irá fazer quando sair do Grande Circo.

“Ainda estou aqui”, disse Vettel ao jornal Bild. “O meu contrato é até ao final do ano. Ainda não foi tomada uma decisão. Depende de quão forte é o carro, como a equipa se desenvolve e como correm as coisas. Mas eu não tenho de mentir – o meu futuro é um assunto que está a vir na minha direção. E eu estou a lidar com isso”.

“A verdade é que tenho muitas ideias, falo com muitas pessoas e sou facilmente inspirado. Mas não me estou a colocar sob qualquer pressão para criar amanhã a carreira subsequente perfeita”, disse Vettel. “Não quero criar expectativas sobre como encontrar o que é perfeito. Encontrei algo na Fórmula 1 em que sou muito bom. Algo em que posso competir com os melhores do mundo. O que vier depois disso, o tempo dirá. Eu disse há dois anos: ‘Vou pilotar durante mais dois anos’. Mas não penso na vida depois disso todos os dias”.