F1: Sebastian Vettel já começou a preparar mudança para Aston Martin

Sebastian Vettel já começou a preparar a entrada no seu novo empregador, a equipa da Aston Martin. O alemão já esteve em Silverstone para reunir com os responsáveis e fazer o seu banco.

De acordo com o f1-insider.com, Vettel esteve na fábrica em Silverstone na terça-feira, em reuniões com o chefe de equipa, Otmar Szafnauer, e o diretor técnico da equipa, Andy Green. Depois de fazer o banco, o alemão também esteve no simulador da equipa.

Para o líder do consórcio que detém a Aston Martin, Lawrence Stroll, ter um quatro vezes campeão do mundo é algo que pode mudar a mentalidade e colocar a equipa no patamar de Campeões Mundiais.

À BBC, Stroll afirmou que “ele vai levar a equipa numa direção onde queremos estar. Ou seja, se queremos ser Campeões Mundiais, temos de pensar e agir como tal. E trazer um quatro vezes campeão do mundo é para isso”.