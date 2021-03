F1, Sebastian Vettel: “Gostava de ter feito mais quilómetros”

Não foi um teste muito positivo para Sebastian Vettel que passou grande parte do fim de semana na garagem da Aston Martin a ver o seu carro ser reparado. No entanto o discurso do alemão foi positivo, dentro do possível:

“Foi extremamente útil ter mais voltas hoje”, disse Vettel. “A pista estava em melhores condições, mais consistente. Nesta fase, cada volta é extremamente importante para compreender o carro, para compreender como o carro quer ser conduzido, para descobrir as diferenças do meu passado e do meu futuro, por assim dizer”.

“Ainda há muito em que posso melhorar e ainda há muito em que podemos melhorar”, disse Vettel. “Temos obviamente que aprender muito sobre o carro ainda, quanto à afinação e assim por diante. Mas penso que todos estão na mesma posição porque, com três dias de testes é pouco tempo. Penso que para nós as primeiras corridas , especialmente para mim, serão de muita aprendizagem, mas temos de trabalhar com o que temos”.

“Tenho poucos quilómetros feitos. No total, são provavelmente 100 voltas que me faltam e provavelmente algo semelhante para o Lance, não conseguimos o que queríamos. Mas não é um grande problema, é o que é e temos de seguir em frente”.