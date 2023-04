F1: Sebastian Vettel foi fundamental na forma atual da Aston Martin | AutoSport

Muito se tem falado do aumento de forma da Aston Martin, atribuindo-se grande parte do crédito a Dan Fallows e à sua equipa de desenho e aerodinâmica por terem concebido um carro competitivo. Mas foi apenas uma das partes que ajudou ao incremento de forma. Sebastian Vettel também teve um papel fundamental.

Durante dois anos, o feedback do alemão foi crucial para a equipa. A Aston Martin aprendeu a lidar com um campeão do mundo, aprendeu o que era necessário dar e o que era preciso evitar. Os dois anos com Vettel forma fundamentais para a forma atual da Aston, especialmente no feedback que deu no carro. Mike Krack reconheceu isso:

“Penso que ele tem os seus méritos na nossa forma atual”, disse Krack.”Tivemos muitas, muitas reuniões no ano passado onde ele nos muitas dicas: ‘Façam isto, ou « aquilo, ou não façam isto com o carro novo’. Por isso penso que ele tem o se mérito na forma atual”.

“Ele trouxe muita energia, muita positividade quando chegou”, disse Krack. “Ele estava sempre a liderar pelo exemplo. Ele estava lá muito cedo, a trabalhar arduamente e é esta liderança pelo exemplo que toda a gente vê e dá um nível extra de motivação”.

Questionado se Vettel se retirou demasiado cedo, tendo em conta a melhoria acentuada de Aston Martin, Krack respondeu: “Temos de respeitar a decisão que ele tomou. Ele refletiu durante muito tempo antes de tomar essa decisão, e tem de seguir.