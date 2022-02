F1: Sebastian Vettel ficou com vontade de fazer mais off-road | AutoSport

Sebastian Vettel foi o finalista vencido da Race of Champions onde enfrentou Sebastien Loeb, um dos melhores de sempre dos ralis, que tem mais experiência em fazer os carros andar de lado, em superfícies com menos aderência. Apesar de um primeiro dia cinzento, Vettel melhorou no segundo dia e mostrou potencial. O alemão admitiu que gostou da experiência e não fecha a porta a uma incursão no off-road no futuro:“Obviamente, ainda me falta um bocadinho”, disse Vettel, citado pelo The Race. “Mas acho que gosto muito. Sempre gostei de ver o que fazem. É uma disciplina diferente, e ainda nos divertimos com um carro, mas é que há muitas diferenças. O desporto progride e há mais do que apenas conduzir, o que também é um desafio. Portanto, com certeza que não é simplesmente saltar para dentro do carro e ser muito bom. É preciso tempo e experiência, mas se alguém estiver disposto a dar-me uma oportunidade e tiver muito tempo, terei todo o gosto. Penso que é algo que é muito satisfatório como piloto, brincar com o carro e ter mais margem. Normalmente, quando o carro foge, corrige-se imediatamente e perde-se um pouco de tempo. Aqui penso que há mais zonas cinzentas. Estás de lado, talvez o tempo esteja um pouco fora, mas podes corrigi-lo. Mas é fascinante, tivemos uma conversa também durante o almoço para compreender um pouco mais. Muito semelhante à Fórmula 1 ou em qualquer categoria, há muito trabalho nos bastidores, fazer as suas notas e obter toda a informação que puder, o mesmo connosco a preparar a corrida e a análise depois. Claro, é preciso entrar naquela janela realmente pequena para ser perfeito. E você viu a diferença! Mas é algo de que eu gosto”.