F1, Sebastian Vettel: “Fico feliz pela Aston Martin e por Fernando Alonso” | AutoSport

Sebastian Vettel diz estar feliz pelo campeonato que a sua antiga equipa, a Aston Martin, está a fazer. O sucesso recente da Aston não faz o alemão lamentar a sua decisão de deixar a competição e, pelo contrário, sente-se feliz pela evolução evidenciada.

Vettel também está contente por ver a Red Bull a dominar, tal como fazia nos tempos em que conquistou quatro campeonatos consecutivos. O alemão admitiu que foi estranho ver a primeira corrida pela TV, mas que agora gosta de ver as provas:

“Sigo muito a F1! A primeira corrida foi um pouco estranha, mas agora gosto de a ver. Conheço o desporto por dentro e por fora, continuo a gostar dele. Talvez veja certas coisas de forma diferente, mas não tenho o sentimento de tristeza quando vejo os ex-colegas, de forma alguma”, afirmou citado pelo The Red Bulletin. “A primeira reação de muitas pessoas foi: o facto de o Aston Martin ser tão rápida esta época já te deve ter afetado, certo? OK, talvez fosse mais fácil se o carro fosse totalmente inútil e assim não estaria a perder nada. Mas não, estou sobretudo feliz pela equipa. E estou feliz pelo Fernando Alonso. Durante anos não teve um carro em que pudesse mostrar as suas capacidades. Agora pode e está na frente”, disse Vettel. “A Red Bull Racing domina e ainda tenho muitos amigos e conhecidos lá. Fico muito feliz quando eles ganham”.