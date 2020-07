F1, Sebastian Vettel: “Fico contente por ter feito só um pião”

Não foi fácil a corrida para Sebastian Vettel que ficou mal na fotografia com um pião. Mas o alemão deu-se por satisfeito por não ter acontecido mais vezes.

Foi um fim de semana francamente negativo para Vettel que, para além de ter ficado de fora da Q3, teve uma corrida pouco competitiva e com mais um erro. O #5 admitiu que o carro estava difícil de conduzir e que nunca teve muita confiança no carro:

“Não tive a melhor corrida. Não tinha muita confiança no carro. É bom termos outra corrida aqui na próxima semana. Vamos tentar confirmar que não é assim que o carro normalmente se comporta.”

“Fiquei muito feliz nos testes e, com base no carro do ano passado, parecia um pouco melhor nas curvas e mais equilibrado, mas durante a metade do fim de semana foi bom e na outra metade do meu lado, não foi bom.”

Explicando seu incidente com Carlos Sainz, Vettel acrescentou: “Tentei manter contato com os dois carros [ Charles Leclerc e Sainz] na frente. Charles estava a tentar defender a sua posição, e Carlos virou de forma bastante agressiva para preparar a saída da curva, e então eu fiquei um pouco preso. Eu não tinha para onde ir, então, para evitar o contato, cortei nos corretores o máximo que pude, bloqueei as rodas traseiras e fiz um pião.

“Mas como eu mencionei, eu tive dificuldades com o carro durante toda a corrida, sem sentir nenhuma confiança na travagem, então provavelmente não ajudou, não fiz o julgamento mais preciso do meu lado”.