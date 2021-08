F1: Sebastian Vettel faz avaliação da meia época na Aston Martin | AutoSport

Sebastian Vettel fez a avaliação da sua época até agora. Para o alemão, tem sido uma época de altos e baixos, mas o otimismo mantém-se com 2022 a trazer novas oportunidades.

“Uma mistura de bons e maus momentos”, disse Vettel à Gazzetta dello Sport quando lhe perguntaram sobre a sua época até agora. “Tivemos um começo difícil, depois as coisas foram um pouco mais na direção certa, talvez devêssemos ter obtido alguns resultados melhores, mas penso que as mudanças de regulamentação nos atingiram mais do que as outras equipas. Teremos de aproveitar as oportunidades para marcar pontos e lutar pelo quinto lugar nos Construtores”.

“Se eu tivesse a possibilidade de escolher, ainda estaria ainda na frente para lutar com os líderes. Mas agora estou aqui. No ano passado a equipa teve uma grande época, este ano menos, estamos aqui e seguimos em frente. Não sei quando chegarão os resultados. 2022, com a mudança do regulamento, será uma grande oportunidade para nós. Mas acredito que as grandes equipas continuem a ter um papel importante”.