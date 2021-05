F1, Sebastian Vettel: “Falta-me velocidade” | AutoSport

O começo de época de Sebastian Vettel está a ser longe do que todos esperavam. O recomeço numa nova equipa, sem a pressão da Ferrari não trouxe de volta o Vettel que todos queríamos ver de volta. E o próprio alemão já admitiu que não está ainda como queria estar, nem a equipa está ao nível que era esperado. Falta velocidade, quer ao alemão, que ainda não está adaptado ao novo carro, quer ao Aston Martin:

“Falta-me alguma velocidade para poder lutar pelos pontos. Poderíamos ter feito algo diferente aqui e ali na corrida em Espanha com o conhecimento que temos agora. Tudo considerado, é provavelmente uma representação realista da posição em que nos encontramos neste momento. Cada fim-de-semana é diferente. A Alpine não foi forte na corrida, esperava que fossem muito mais rápidos. A AlphaTauri foi muito mais rápida na corrida do que no sábado. É preciso sentir-se confortável no carro, e a pista tem de se adaptar ao seu carro, para poder encontrar apenas mais um ou dois décimos”, conclui Vettel.