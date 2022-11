F1, Sebastian Vettel: “eu faria os carros muito mais leves…” | AutoSport

Como se sabe, Sebastian Vettel despede-se da F1 depois deste GP de Abu Dhabi, e quando foi questionado quanto ao que mudaria na disciplina se o pudesse fazer, a resposta foi curiosa: “Penso que em geral, mais transparência, porque penso que o mundo está a abrir-se e F1 deve seguir, deve liderar, por isso mais transparência.

Mais credibilidade, como penso que com todas as afirmações e tudo o que estamos a dizer que estamos a fazer e que queremos fazer no futuro, penso que precisamos de provar que as estamos realmente a fazer, como desporto, e depois do ponto de vista do carro, eu faria os carros muito mais leves. Penso que isso contentara muita gente. Por definição, se os carros forem mais leves, teremos menos problemas com os pneus. Será mais físico, mais cansativo, penso que seria mais exitante conduzir estes carros”, disse Vettel.