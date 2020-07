F1, Sebastian Vettel: “Estou entusiasmado com o tempo em outubro no Nürburgring”

A Fórmula 1 acrescentou mais três circuitos ao calendário de 2020, sendo o de Portimão, Imola e Nürburgring. A última vez que a Fórmula 1 foi ao circuito alemão, em 2013, Sebastian Vettel foi o vencedor pela Red Bull Racing. Agora, em 2020, Vettel regressa pela Ferrari.

“Foi uma grande surpresa a adição do Nürburgring. Já pilotei lá três vezes. Com a Red Bull venci em 2013. Será um desafio para as equipas e para nós pilotos. Estou entusiasmado com o tempo em outubro” – disse Vettel.