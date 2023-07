F1: Sebastian Vettel esteve com Daniel Ricciardo em Silverstone | AutoSport

Daniel Ricciardo esteve hoje a testar em Silverstone com a Red Bull, num teste para a Pirelli. O piloto australiano esteve em pista durante o dia e recebeu uma visita inesperada. Sebastian Vettel esteve na box da equipa e trocou algumas palavras com Ricciardo, como se pode ver num vídeo que corre as redes sociais.

Vettel esteve em pista a testar o McLaren MP4/8 antes de ir para Goodwood onde irá fazer uma demonstração com o carro que foi de Ayrton Senna.

OH MY GOD ITS THEM 😭🥰🥹 pic.twitter.com/Irtn3eO0Sn — J – no longer has to miss Daniel! (@dumbassf1fan) July 11, 2023