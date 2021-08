F1: Sebastian Vettel esperava um melhor início de época | AutoSport

Após o seu segundo pódio enquanto piloto da Aston Martin, que mais tarde iria perder devido à desclassificação do GP da Hungria, Sebastian Vettel recebeu elogios de várias partes, incluindo de Ross Brawn.

Brawn, como demos conta no dia de ontem, falou do “nascer de novo” de Vettel. O piloto está, mesmo com o imbróglio da sua desclassificação e o recurso da equipa, muito bem cotado entre adeptos, adversários e na equipa. O maior recurso da Aston Martin é o alemão, pelo menos para já. No entanto, o piloto afirmou que esperava mais do seu início na equipa, que não correu bem como pretendia.

“Penso que esperávamos mais no início”, disse à Motorsport-Total.com. “Acho que precisava de algum tempo e as coisas não correram como queríamos, mas depois disso, ficamos cada vez melhores. Claro que não alcançamos bons resultados nas últimas corridas, mas penso que nos sentimos muito mais confortáveis no geral do que no início.”

Sebastian Vettel também explicou à publicação, que no meio do pelotão, onde se inserem McLaren, Ferrari, Alpha Tauri, Alpine e Aston Martin, a competição é muito feroz e que normalmente, a sua equipa está no fundo desse mini pelotão.

“Vemos que é muito apertado no meio do pelotão, e se tudo correr normalmente, estamos na parte de trás dele. E se tivermos um desempenho acima da média, estamos no meio ou por vezes até na frente, como em Baku”.

Sebastian Vettel ocupa neste momento o 12º posto, com 30 pontos conquistados. O piloto apenas pontuou em 3 das 11 corridas realizadas, isto contando com a desclassificação no último GP antes da pausa de Verão.