F1, Sebastian Vettel e o mais duro que defrontou: “Lewis (Hamilton), antes dele, o Fernando (Alonso” | AutoSport

Sebastian Vettel nomeou Lewis Hamilton como o maior rival que já teve ao longo da sua carreira na F1, isto numa altura em que o alemão se vai despedir da F1, após 15 anos no escalão superior do desporto motorizado.

Durante o seu tempo na Ferrari, entre 2015 e 2020, Vettel desfrutou de muitas batalhas com o piloto da Mercedes. A dupla também esteve envolvida numa luta pelo título mundial de 2017, até à fase final da época.

Quatro vezes campeão na Red Bull, a campanha de 2022 marcará a última de Vettel como piloto de F1, uma vez que o piloto de 35 anos se prepara para a ‘reforma’ após um par de temporadas complicadas na Aston Martin.

Numa entrevista de reflexão ao website oficial da equipa, foi pedido a Vettel que nomeasse o mais duro dos seus muitos rivais de F1 ao longo dos anos, ao que respondeu: “Lewis, especialmente quando eu estava na Ferrari. Lewis esteve sempre lá em cima. Antes disso, foi provavelmente Fernando [Alonso] quando esteve na Ferrari”.

Com Alonso a ocupar o lugar de Vettel na Aston Martin em 2023, perguntaram a Vettel se tinha algum conselho para oferecer o seu substituto: “O Fernando não precisa de qualquer conselho. Não tenho a certeza se ele está aceita conselhos, mas não precisa deles. Ele está por cá há tanto tempo e viu tanto, ele vai ficar bem”, acrescentou Vettel, que também ponderou se um carro melhor o teria mantido a correr ao lado de Alonso (41) e Hamilton (37) por mais tempo.

A passagem de Vettel pela Aston Martin em duas épocas foi predominantemente restrita à obtenção de alguns pontos, com o seu segundo lugar no final de do GP do Azerbaijão de 2021, uma corrida cheia de incidentes, um dos poucos destaques.

Questionado se um carro mais competitivo poderia tê-lo tentado a prolongar a sua carreira na F1, disse ele: “Não sei. Estaria eu a abandonar tivesse sido muito competitivo nos últimos três ou quatro anos: vencer corridas, lutar por campeonatos, talvez ganhar outro?

“Eu poderia ter tomado a mesma decisão. Da mesma forma, talvez não o tivesse feito.

É impossível dizer, mas já me passou pela cabeça.

“Acabar o 10º lugar não me dá a mesma ‘pica’ porque sei como é terminar em primeiro.

Quem nunca ganhou, a primeira vez que o consegue sente muita adrenalina. Mas estou feliz por não sentir ‘pica’ ao terminar em 10º. Continuo a adorar o desporto. Continuo a adorar corridas. A decisão de abandonar foi difícil, mas há algum tempo que penso nisso.

Sei quanto empenho este desporto requer, e sinto que é uma boa altura para fazer outras coisas”.