F1, Sebastian Vettel diz ter “clara intenção” de permanecer na F1 | AutoSport

O quatro vezes campeão do mundo, Sebastian Vettel diz que tem “uma clara intenção” de continuar a correr na Fórmula 1, para lá da presente época.

O contrato do alemão com a Aston Martin termina no final de 2022, porém a equipa já demonstrou o interesse em manter Vettel ao lado do filho do bilionário Lawrence Stroll, Lance Stroll, que, ao que tudo indica, deverá permanecer no outro carro.

Vettel deu, em Paul Ricard, algumas indicações sobre os seus planos para o futuro: “Bem, vou correr este fim-de-semana, e o próximo”, brincou ele. Depois, em tom mais sério, disse:“Obviamente eu disse que a dada altura começaríamos a falar e eu estou a falar com a equipa. Há uma intenção clara de continuar e veremos em breve em que ponto estamos”.

Têm corrido rumores de que Vettel poderia ser opção para a McLaren, porém o alemão não lhes deu muita importância. “Penso que Lando [Norris] tem um contrato… Não, conheço algumas pessoas lá, mas penso que são apenas rumores”.

Eduardo Moreira