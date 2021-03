F1, Sebastian Vettel: “Diverti-me muito na Ferrari”

A sua passagem pela Ferrari não foi tão bem sucedida quanto desejava, mas Sebastian Vettel considera que correr pela Scuderia foi algo especial.

O alemão tentou chegar ao título que foge há já mais de uma década à Ferrari e tentou emular o que fez o seu ídolo, Michael Schumacher. Não o conseguiu, mas olha para trás recordando os bons momentos que viveu:

“Penso que correr pela Ferrari é uma experiência única e tenho a certeza de que permanecerá comigo para o resto da minha vida”, disse Vettel. “Diverti-me muito com a Ferrari, aprendi muito, conheci muitas pessoas fantásticas e estou muito grato”.

Vettel, no entanto, continua concentrado no futuro, dizendo estar completamente focado com os próximos desafios que virão com as corridas pela Aston Martin.

“Estou muito ansioso pelo novo desafio à minha frente”, disse Vettel. “Geralmente, não fico preso no passado e fico sempre feliz por olhar em frente , portanto, feliz por olhar para o desafio que vou ter aqui na Aston Martin”.